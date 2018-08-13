Агент: "Габулов и "Брюгге"? До среды не будет никакой ясности"

Алан Агузаров, официальный представитель вратаря "Брюгге" и сборной России Владимира Габулова, рассказал "СЭ" о будущем 34-летнего голкипера.

- Пока нечего говорить. До среды не будет никакой ясности, - сказал Агузаров.

Ранее "СЭ" сообщил, что "Брюгге" разрешил Габулову не тренироваться и до 10 августа найти новый клуб. Владимир перешел в бельгийский клуб зимой 2018-го, подписав контракт на 1,5 года. В минувшем сезоне чемпионата Бельгии он провел 10 матчей, в которых пропустил 19 мячей. (Игорь НОВИКОВ)