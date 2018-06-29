Агент: "Фиорентина" ищет нового центрального защитника. Возможно, им станет Кутепов"

Известный итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал "СЭ" информацию о том, что "Фиорентина" проявляет интерес к защитнику "Спартака" и сборной России Илье Кутепову.

- Клуб ищет нового центрального защитника и точно будет покупать кого-то летом, - отметил Спинози. - Так что, возможно, им станет Кутепов.

По информации Tuttomercatoweb, на 24-летнего игрока также претендуют "Лейпциг", "Вест Хэм" и "Лион".

Сейчас Кутепов находится в составе сборной России, за которую отыграл три матча на чемпионате мира-2018. В минувшем сезоне РФПЛ на его счету 18 встреч и 1 гол. Контракт защитника с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года. (Игорь НОВИКОВ)

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