Агент Филипенко не подтвердил информацию о переходе защитника в ЦСКА

Евгений Гайдук, представитель защитника сборной Белоруссии Егора Филипенко, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что его клиент может продолжить карьеру в армейском клубе. О подобной возможности вчера сообщило издание "Прессбол".

– По Филипенко и ЦСКА у меня нет данных, – сказал Гайдук.

Права на 30-летнего футболиста принадлежат тель-авивскому "Маккаби", но вторую половину сезона-2017/18 он провел в аренде в "Ашдоде". Филипенко уже выступал в России в период с 2008 по 2012 год за "Спартак", "Томь" и "Сибирь". При этом игрок хорошо знаком с главным тренером армейцев Виктором Гончаренко по работе в белорусском БАТЭ. (Игорь НОВИКОВ)

СМИ: экс-защитник "Спартака" Филипенко может перейти в ЦСКА