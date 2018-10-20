Агент Фернандеша: Надеюсь, после слов Мещерякова "Локо" начнет переговоры по продлению контракта с Ману"

Паулу Барбоза, агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, прокомментировал слова председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова, который после победы над "Ростовом" (2:1) в матче 11-го тура РПЛ заявил следующее: "Контракт Фернандеша заканчивается летом следующего года. Ману нам нужен. Мы настроены его сохранить. Он врос в команду, стал ее человеком".

– И Мануэл Фернандеш, и я, естественно, читали высказывания господина Мещерякова. Мы очень высоко оцениваем их, – сказал Барбоза. – Это означает, что у клуба появился новый подход к данному вопросу. Мы рады. Ведь высшее руководство желает продлить контракт с футболистом. Впервые мы официально услышали, что "Локомотив" хочет подписать новый контракт с Ману.

Теперь надеемся, что после слов последуют действия, начнутся переговоры. Мы всегда говорили, что главный приоритет Фернандеша – остаться в "Локо". Просто надо сесть и поговорить. Я не думаю, что будет сложно найти общий язык. Как видим, желание у клуба есть.

– Но руководство "Локо" еще не выходило с предложением начать переговоры?

– Пока официально с нами никто не связывался. Но, думаю, в скором времени это произойдет. Повторю: слова господина Мещерякова нас радуют. (Виталий Айрапетов)