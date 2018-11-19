Агент Фернандеша контактировал с "Галатасараем"

Агент полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша Паулу Барбоза предложил своего клиента "Галатасараю", сообщает Milliyet. Действующий контракт 32-летнего португальца истекает по окончании этого сезона.

"Галатасарай" на данный момент не дал ответ Барбозе. Турецкий клуб испытывает трудности из-за финансового фэйр-плей и не спешит начинать переговоры о переходе Фернандеша.

В текущем сезоне 32-летний хавбек провел 19 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал три голевые передачи.