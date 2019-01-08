Агент: "Фернандеш отработает контракт с "Локомотивом". Но есть ли условия для его продления?"

Паулу Барбоза, официальный представитель полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша, сообщил "СЭ", что руководство московского клуба по-прежнему не начало с переговоры о новом соглашении хавбека. Договор 32-летнего игрока сборной Португалии с железнодорожниками заканчивается летом 2019 года.

- Пока ничего нового нет. Но могу сказать, что Мануэл будет отрабатывать контракт с "Локомотивом". Это самое главное, - сказал Барбоза. - Другой вопрос – есть ли условия для продления соглашения? Это, конечно, другой разговор. Посмотрим, что будет дальше.

Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года. В чемпионате России-2018/19 португалец провел 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. (Игорь Новиков)

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.