Агент Фернандеса: "Барселона"? Мариу находится в шорт-листах нескольких клубов из Европы"

Агент защитника ЦСКА Мариу Фернандеса Жорже Машаду сообщил, что футболист находится в шорт-листах нескольких клубов из Европы. Сегодня появилась информация, что Фернандес попал в сферу интересов "Барселоны".

– Не хотелось бы говорить конкретно о "Барселоне", поскольку Мариу находится в шорт-листах нескольких клубов из Европы, – приводит "Р-Спорт" слова Машаду. – Интерес понятен, но пока комментарии преждевременны.

26-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Также Фернандес получил российское гражданство. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 15 миллионов евро.