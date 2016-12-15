Агент Фернандеса: "Барселона"? Мариу находится в шорт-листах нескольких клубов из Европы"

Агент защитника ЦСКА Мариу Фернандеса Жорже Машаду сообщил, что футболист находится в шорт-листах нескольких клубов из Европы. Сегодня появилась информация, что Фернандес попал в сферу интересов "Барселоны".
– Не хотелось бы говорить конкретно о "Барселоне", поскольку Мариу находится в шорт-листах нескольких клубов из Европы, – приводит "Р-Спорт" слова Машаду. – Интерес понятен, но пока комментарии преждевременны.
26-летний Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Также Фернандес получил российское гражданство. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 15 миллионов евро.
shpasic
Динамо - тоже Европа.
17:55
Ботаникум
Ага, ждут эту "Марию", как и недавнего "нового российского" Нойштедтера, ещё в "старте" "Реала", "Баварии", "Ювентуса", "Челси", "ПСЖ", МС и МЮ!... А окажется он в условном "Фенер-бахче", тоже Европа, кстати!
17:53