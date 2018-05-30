Агент: "Если Семак позовет Ломбертса в "Зенит", он согласится даже сидеть в запасе"

Сантуш Верхулст, представитель защитника "Остенде" Николаса Ломбертса, рассказал "СЭ", что его клиент был бы рад возможности поработать с новым главным тренером сине-бело-голубых. Вчера, 30 мая, "Зенит" официально объявил о назначении Сергея Семака на пост, который ранее покинул Роберто Манчини.

– Сергей Семак возглавил "Зенит". Может, он пригласит Николаса обратно?

– Не знаю. Пока не было никаких контактов с "Зенитом".

– Как отреагировал Ломбертс на назначение Семака?

– Он сказал, что хорошо знает Семака и рад за него. Но, по его словам, "Зенит" будет делать ставку на молодых футболистов. Однако если Семак захочет пригласить Нико, он готов будет помочь "Зениту", даже если придется сидеть на скамейке запасных. Со своим опытом Николас в любой момент сможет помочь команде.

Ранее Верхулст сообщил "СЭ", что Ломбертсом, который выступал за "Зенит" с 2007-го по 2017-й, интересуются несколько российских клубов. "Остенде" отпустит Николаса за небольшие деньги. В минувшем сезоне чемпионата Бельгии 33-летний Николас провел 26 матчей и забил 1 мяч. (Игорь НОВИКОВ)