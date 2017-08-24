Агент Энгельса подтвердил интерес российских клубов к игроку

Защитник "Брюгге" Бьорн Энгельс может перейти в один из клубов российской премьер-лиги. По словам агента 22-летнего бельгийца Эверта Масалка, в настоящий момент идут переговоры. При этом он не сообщил, о каких именно клубах идет речь.

- Сейчас к игроку есть огромный интерес со стороны различных клубов Европы, в том числе и из России, - цитирует ТАСС Масалка. - Я не буду вам называть, какие именно клубы ведут переговоры по игроку, но могу сказать с уверенностью, что скоро вы все узнаете. Сегодня у игрока важный матч в Лиге Европы, после которого мы сядем с Бьорном и обсудим его будущее.