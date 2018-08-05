Агент: "Эмболо – очень быстрый. Это хороший вариант для "Локомотива"

Немецкий агент Франц Херцог прокомментировал "СЭ" информацию о возможном трансфере форварда "Шальке" Бреля Эмболо в "Локомотив". По информации швейцарской газеты Le Matin, железнодорожники согласовали с немецким клубом условия приобретения 21-летнего игрока.

– Это очень сильный футболист. В расцвете сил, есть африканская кровь, которая позволяет быть очень выносливым, – отметил Херцог. – Эмболо – быстрый и техничный игрок, который также полезен в обороне. Думаю, его переход стал бы отличным трансфером для "Локомотива". (Игорь НОВИКОВ)

Эмболо выступает за "Шальке" с 2016 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года. Сумма его трансфера, по данным transfermarkt.de, составляет 18 миллионов евро.

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