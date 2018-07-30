Агент: "Джорджевич перейдет в ЦСКА, если клубы договорятся"

Игор Глушевич, официальный представитель форварда "Зенита" Луки Джорджевича, рассказал "СЭ" об интересе армейцев к нападающему сине-бело-голубых.

- Джорджевич может оказаться в ЦСКА, - сказал Глушевич. - Если клубы договорятся, мы найдем решение по поводу условий личного контракта.

Из-за лимита на легионеров черногорец не проходит в заявку "Зенита" на сезон. Как уже сообщал "СЭ", в услугах 24-летнего футболиста помимо армейцев заинтересованы "Уфа", "Арсенал", "Оренбург" и "Ростов". (Игорь НОВИКОВ)

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