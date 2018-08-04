Агент: "Джорджевич и "Зенит"? Все решится сегодня вечером или завтра"

Игор Глушевич, официальный представитель форварда "Зенита" Луки Джорджевича, рассказал "СЭ", когда определится будущее черногорского нападающего.

– Останется ли Джорджевич в "Зените"? Все решится либо сегодня вечером, либо завтра, – отметил Глушевич.

Из-за лимита на легионеров 24-летний нападающий не проходит в заявку сине-бело-голубых на сезон-2018/19. Ранее Глушевич подтвердил интерес к своему клиенту со стороны ЦСКА. (Игорь НОВИКОВ)

Сергей Семак: "У Джорджевича хватает предложений, но, может, включим его в заявку на сезон" //

Агент: "Джорджевич перейдет в ЦСКА, если клубы договорятся"