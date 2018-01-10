Агент Джаккерини назвал вздором информацию об интересе "Спартака"

Фульвио Валькареджи, агент полузащитника "Наполи" Эмануэле Джаккерини, рассказал о том, что футболист хочет покинуть Неаполь уже в январе этого года. При этом он подчеркнул, что не получал предложений из России. Ранее в СМИ появилась информация о том, что к итальянцу интерес проявляет "Спартак".

- Джаккерини - игрок, которого нелегко найти в январе, - цитирует tuttomercatoweb Валькареджи. - Он свеж и быстр. Мы обязательно покинем "Наполи" зимой. Но из России и Турции нам не звонили, это просто вздор. К футболисту есть серьезный интерес в Италии. К примеру, "Кьево". Нам нравится этот клуб и город, поэтому сейчас мы ждем.

В текущем сезоне хавбек вышел на поле в четырех матчах в чемпионате Италии, в которых результативными действиями не отметился. Кроме того, игрок провел 58 минут в матче Кубка Италии против "Удинезе" (1:0).

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