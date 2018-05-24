Агент: "Два-три клуба чемпионата России хотят купить форварда "Стяуа" Алибека"

Агент 27-летнего нападающего "Стяуа" Дениса Алибека рассказал об интересе к своему клиенту со стороны других клубов. Игрок, у которого возник конфликт с главным тренером "Стяуа" Николае Дикэ, может продолжить карьеру в чемпионате России.



- Любой клуб, который хочет купить Алибека, должен будет заплатить 1,7 миллионов евро, - приводит Ziare.com слова агента игрока. - Есть два-три клуба чемпионата России, которые хотят его приобрести. Отмечу, что он перейдет только туда, где будет чувствовать поддержку со стороны тренерского штаба. Переходить лишь бы куда - не наш случай.



В этом сезоне Алибек провел за "Стяуа" 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 6 результативных передач.