Агент: "Думаю, что "Спортинг" не отдаст Венделла в аренду ЦСКА. А трансфер возможен"

Известный португальский агент Мануэль Пирес прокомментировал "СЭ" информацию о том, что ЦСКА вновь хочет взять в аренду полузащитника лиссабонского "Спортинга" Венделла.

- Интерес ЦСКА к Венделлу идет еще с прошлого года, когда московский клуб упустил его, и Венделл оказался в "Спортинге", - отметил Пирес. – Считаю, что "Спортинг" не отдаст его в аренду… А вот полноценный трансфер вполне возможен.

20-летний бразилец перешел в "Спортинг" в январе, подписав контракт на пять лет. Португальцы заплатили за него "Флуминенсе" 8 миллионов евро. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Вендел провел всего 4 матча. (Игорь НОВИКОВ)