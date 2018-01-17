Агент Дриусси: "Я не встречался с представителем "Интера", это неправда!"

Агент нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси Марсело Симоньян опроверг информацию итальянских СМИ о встрече со спортивным директором "Интера" Пьеро Аузилио. Ранее сообщалось, что стороны обсуждали возможный трансфер 21-летнего игрока, который недоволен своим игровым временем под руководством Роберто Манчини.

– Встречался ли я с представителями "Интера" по поводу перехода Дриусси? Нет, это неправда! Скажу, что Себастьян сейчас сконцентрирован на выступлении только за "Зенит", – цитирует "Спорт День за днем" Симоньяна.

В этом сезоне Дриусси провел 17 матчей в чемпионате России, забил 3 мяча и сделал 4 результативные передачи. Форвард перешел в "Зенит" из "Ривер Плейт" летом 2017 года за 15 миллионов евро.