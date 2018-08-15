Агент: "Дриусси счастлив в "Зените" и мечтает о победе в чемпионате России"

Густаво Педрозо, представитель форварда "Зенита" Себастьяна Дриусси, рассказал "СЭ", что 22-летний аргентинец хочет остаться в петербургском клубе. Ранее сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что "Зенит" отказался отдавать Дриусси в аренду "Сампдории".

- Себастьян счастлив в "Зените" и мечтает о победе в чемпионате России, - отметил Педрозо. - Это его мечта! Ему комфортно в Санкт-Петербурге, он привык к городу и к фанатам. Ему нужно только играть и демонстрировать то, что он умеет лучше всего. Я уверен, что скоро мы увидим, как Себастьян будет забивать голы. (Игорь НОВИКОВ)