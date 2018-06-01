Агент Дриусси: "Мы не получали предложений по трансферу Себастьяна"

22-летний форвард "Зенита" Себастьян Дриусси не собирается покидать Петербург этим летом. Об этом "СЭ" сообщил агент аргентинца Густаво Педросо.



- На данный момент мы не получали предложение по трансферу Дриусси, - отметил Педросо. – И хотя прошлый сезон сложился для него не лучшим образом, Себастьян уверен, что в следующем все может измениться. Он сосредоточен на игре за "Зенит" и хочет показать клубу, что достоин доверия, которое ему оказывают.



Дриусси перешел к сине-бело-голубым из "Ривер Плейт" прошлым летом. В минувшем чемпионате России нападающий провел 27 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Его контракт действует до июня 2021 года. (Игорь НОВИКОВ)

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