Агент Дриусси допускает переход игрока в сборную Италии

Агент нападающего "Зенита" Себастьяна Дриусси Густаво Педросо допустил, что игрок может сменить спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Италии. В СМИ появилась информация, что 21-летний футболист рассматривает данную возможность. Ранее он выступал за молодежные и юношеские сборные Аргентины разных возрастов.

- Он все еще надеется на вызов в сборную Аргентины, - цитирует Calcio Mercato Педросо. - Но если этого не произойдет, то возможность надеть форму сборной Италии стала бы для него невероятным опытом. Нам грустно от того, что происходит со сборной Италии, которая заслуживает похвалы. Себастьян быстро адаптируется к новым условиям. Он очень хорошо чувствует себя в "Зените".