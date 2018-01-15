Агент: "Для бен Амора было бы честью играть за "Локомотив"

Агент полузащитника "Этуаля" Мохамеда бен Амора Шебби Моез не стал опровергать информацию о том, что его клиент может перейти в "Локомотив". Ранее председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков признался, что ничего не знает об интересе клуба к тунисцу.

"Для Мохамеда было бы честью играть за "Локомотив". Но давайте подождем открытия трансферного окна и посмотрим, что изменится", – сказал Моез. (Гоша ЧЕРНОВ)

Ранее предполагалось, что железнодорожники готовы заплатить за переход хавбека 2,2 миллиона евро. В свою очередь клуб из Туниса потребовал увеличить стоимость до 2,5 миллиона.

В текущем сезоне Бен-Амор провел за "Этуаль" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. За сборную Туниса полузащитник дебютировал в июне 2015 года. В ее составе он провел 25 матчей и забил два гола.

СМИ: "Этуаль дю Сахель" ждет от "Локомотива" улучшенного предложения по Бен Амору//

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