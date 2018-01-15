Агент: "Для бен Амора было бы честью играть за "Локомотив"

Агент полузащитника "Этуаля" Мохамеда бен Амора Шебби Моез не стал опровергать информацию о том, что его клиент может перейти в "Локомотив". Ранее председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков признался, что ничего не знает об интересе клуба к тунисцу.
"Для Мохамеда было бы честью играть за "Локомотив". Но давайте подождем открытия трансферного окна и посмотрим, что изменится", – сказал Моез. (Гоша ЧЕРНОВ)
Ранее предполагалось, что железнодорожники готовы заплатить за переход хавбека 2,2 миллиона евро. В свою очередь клуб из Туниса потребовал увеличить стоимость до 2,5 миллиона.
В текущем сезоне Бен-Амор провел за "Этуаль" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. За сборную Туниса полузащитник дебютировал в июне 2015 года. В ее составе он провел 25 матчей и забил два гола.
СМИ: "Этуаль дю Сахель" ждет от "Локомотива" улучшенного предложения по Бен Амору//
Таблица переходов РФПЛ
Rastan
Ой, почудилось, что Бен Ладен( свят-свят ).
23:44 15 января
Korvin
эд.гар, а откуда такая информация: "Локо выставил на трансфер Фернандеша- одного из лучших игроков нашего чемпионата, В.Денисова - лучшего левого защитника, С.Кверквелия - непроходимый защитник и т.д."??? Вы ничего не путаете?
22:20 15 января
эд.гар
Я , видимо, чего-то не понимаю:Локо выставил на трансфер Фернандеша- одного из лучших игроков нашего чемпионата, В.Денисова - лучшего левого защитника, С.Кверквелия - непроходимый защитник и т.д. и это при том , что Локо претендует на чемпионство. Плевать нашим болельщикам на "Интер" и "Вест Бр.", а кто будет доигрывать сезон? Ари, Чорлука, Гилерме, не играли год, им ,как и новому игроку нужно время, чтобы набрать форму , дойти до нужных кондиций. Да и какой идиот уйдет из состава претендующей на чемпионство команды в третьесортный английский клуб? Я думаю, что при таком раскладе Локо упустит чемпионство на 90 процентов. Кстати , и Зенит, и Спартак , и ЦСКА усиливаются, а Локо решил по легкому срубить бабок. Идиотизм какой-то.
20:58 15 января