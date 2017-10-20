Агент Давыдова: "Денису пора на себя разозлиться и начать доказывать"

Алексей Сафонов, агент нападающего "Спартака" Дениса Давыдова, выразил надежду, что его клиент сможет заиграть, как форвард "Краснодара" Федор Смолов и нападающий "Зенита" Александр Кокорин. Сафонов также добавил, что Давыдов должен на себя разозлиться и начать доказывать.

– Денис Давыдов? У него сейчас такое время пришло, как у Отсапа Бендера – эра немого кино прошла, а звуковая еще не началась, – сказал в эфире "Спорт FM" Сафонов. – Пора на себя разозлиться и быть не перспективным, возраст уже не тот, а уже выходить на поле и все доказывать. Я ему все время говорю, что Гетце в 21 год уже был пятикратным чемпионом Германии и становился чемпионом мира, причем забивал в финале. А у нас, когда человеку 24-25 лет, все говорят, какой перспективный.

Есть примеры людей, которые разозлились на себя и начали играть – это Смолов и Кокорин. Надеюсь, у Давыдова будет такая же история.