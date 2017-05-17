Агент: "ЦСКА не против продать Базелюка, вполне реально, что он вернется в РФПЛ"

Агент нападающего Константина Базелюка Владимир Дейнека отметил, что ЦСКА планирует продать форварда, права на которого принадлежат ему. В нынешнем сезоне 24-летний Базелюк на правах аренды выступает за португальский "Эшторил", где провел 13 матчей, забив три мяча.

– Мы рассматриваем различные варианты продолжения его карьеры, поэтому вполне реально, что Костя вернется в РФПЛ, – цитирует ТАСС Дейнеку. – Мы ищем такой клуб, который будет готов выкупить контракт нападающего. После общения с руководством ЦСКА нам обозначили позицию, что на текущий момент они не против продать игрока. У них есть Федор Чалов, и, я так понимаю, ставка будет делаться на него. Что касается предложения от клуба из чемпионата России, то пока не могу рассказать о нем подробно.