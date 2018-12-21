Агент: "ЦСКА и "Спартак" интересуются Габбьядини? Ничего об этом не знаю"

Сильвио Пальяри, официальный представитель нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что 27-летний форвард попал в сферу интересов ЦСКА и "Спартака". Ранее издание Calciomercato сообщило, что поимо российских клубов Габбьядини хотят купить "Фиорентина" и "Болонья".

- "ЦСКА и "Спартак" интересуются Габбьядини? Ничего об этом не знаю, - отметил Пальяри.

В текущем сезоне чемпионата Англии Габбьядини потерял место в стартовом составе "Саутгемптона", провел лишь 12 матчей (8 раз выходил на замену) и забил один мяч. Его контракт со "святыми" истекает летом 2021 года. (Игорь Новиков)

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