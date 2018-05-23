Агент Чалете-Цару: «Интерес "Спартака"? Без комментариев"

Дарко Неяшмич, представитель защитника "Зальцбурга" Дуйе Чалете-Цару, не подтвердил "СЭ" наличие интереса "Спартака" к своему клиенту.

- "Спартак" интересуется Чалете-Цару? Без комментариев, - сказал Неяшмич.

Ранее издание Spox сообщило, что красно-белые рассматривают Чалете-Цару в качестве замены Николе Максимовичу, чья аренда из "Наполи" заканчивается и не будет продлена.

В минувшем сезоне 21-летний хорватский игрок провел 27 матчей в чемпионате Австрии и забил два гола. Его контракт с "Зальцбургом" рассчитан до лета 2021 года. (Игорь НОВИКОВ)