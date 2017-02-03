Агент: "Будущее Миранчука зависит от Геркуса"

Будущее полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука полностью зависит от президента клуба Ильи Геркуса. Об этом сообщил агент хавбека Вадим Шпинев. Ранее сообщалось о том, что хавбек в ближайшее время может перейти в "Рубин". Железнодорожники начали переговоры о продлении контракта с футболистом в ноябре, но соглашение до сих пор не было достигнуто.

- По Алексею Миранчуку есть предметное предложение от "Рубина", которое направлено в футбольный клуб "Локомотив", но, как сказал президент клуба Илья Геркус, Алексей перейдет в тот клуб, который за него больше заплатит, - цитирует "Р-Спорт" Шпинева. - Честно говоря, у меня нет комментариев по всему, что происходит, нужно спрашивать у господина президента, какие у него планы: отпустить Алексея в это трансферное окно или же он только свободным агентом сможет уйти летом. Все сейчас зависит от Геркуса, как он захочет, так и будет.

В случае, если президент даст согласие на переход Алексея этой зимой, то произойдет прямой трансфер футболиста. Если мы не получим согласие на трансфер, возможны разные варианты. Для нас предпочтительней самый мягкий и безболезненный вариант для футболиста, но мы пока о нем промолчим, пока рано говорить. Я думаю, что сегодня вечером появится информация, и вы обо всем узнаете.