Агент: "Будущее Луки Джорджевича? Посмотрим через две недели"

Игор Глушевич, официальный представитель форварда "Зенита" Луки Джорджевича, рассказал "СЭ" о будущем 23-летнего черногорского игрока.

– В "Зените" собраны шесть нападающих, конкуренция очень серьезная. Лука не боится или, может быть, ему уже сказали искать новую команду?

– Пока нечего сказать, посмотрим, что будет происходить в течение двух недель, – сказал Глушевич.

Джорджевич находится в расположении "Зенита" на втором сборе в Австрии. Минувший сезон он отыграл в аренде в тульском "Арсенале", в 22-х матчах отметившись семью голами. Срок его контракта с "Зенитом" истекает летом 2020 года. (Игорь НОВИКОВ)