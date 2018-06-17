Агент: "Будущее Эдера в "Локомотиве"? Пока без комментариев"

Паулу Барбоза, представитель форварда "Локомотива" Эдера, пока не готов обсуждать с будущее своего клиента.

– Руководство чемпионов России не распространяется о ситуации с Эдером, болельщики волнуются, останется он или нет?

– Не могу это комментировать, – сказал Барбоза.

Ранее появилась информация о том, что Эдер может покинуть "Локо", который не будет выкупать его контракт у "Лилля" или продлевать аренду. При этом Барбоза в интервью "СЭ" рассказывал, что еще рано говорить об уходе футболиста из столичного клуба.

В минувшем сезоне форвард провел в РФПЛ 18 матчей и забил 4 гола. (Игорь НОВИКОВ)

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