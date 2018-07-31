Агент: "Будущее Джорджевича определится в ближайшие дни"

Игор Глушевич, официальный представитель форварда "Зенита" Луки Джорджевича – о будущем своего клиента черногорского нападающего.

– Думаю, судьба Джорджевича решится в ближайшие дни, – сказал Глушевич.

Из-за лимита на легионеров черногорец не проходит в заявку "Зенита" на сезон-2018/19. Ранее Глушевич подтвердил интерес к нападающему со стороны ЦСКА. (Игорь НОВИКОВ)

Сергей Семак: "У Джорджевича хватает предложений, но, может, включим его в заявку на сезон" //

Агент: "Джорджевич перейдет в ЦСКА, если клубы договорятся"