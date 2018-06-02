Агент: "Бристоль" и ЦСКА хотят осуществить сделку по Магнуссону быстрее. Но это требует времени"

Бьярки Гунллаугссон, представитель защитника "Бристоль Сити" Хердура Магнуссона, рассказал "СЭ" о переходе 25-летнего исландца в ЦСКА.
- Все стороны заинтересованы в том, чтобы осуществить этот трансфер. Сам игрок, конечно же, "Бристоль Сити" и ЦСКА. Хердур очень хочет выступать за ЦСКА, поэтому мы выбрали именно их предложение, - отметил Гунллаугссон.
- Когда о сделке будет объявлено официально?
- Когда все будет согласовано и переговоры завершатся, клубы объявят о трансфере. Хотя все стремятся завершить сделку быстрее, такие дела всегда требуют времени.
Ранее "СЭ" сообщил, что сумма трансфера Магнуссона составит 3 миллиона фунтов стерлингов. (Игорь НОВИКОВ)
Пирло учил бить штрафные, Конте – обороняться. Кто переходит в ЦСКА
Красно-белый навсегда
"Хердур очень хочет выступать за ЦСКА" Нет, надо так: "Хердур очень хочет выступать в Лиги чемпионов" :) Так честнее!
15:05
kaop60
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
15:02