Агент: "Бристоль" и ЦСКА хотят осуществить сделку по Магнуссону быстрее. Но это требует времени"

Бьярки Гунллаугссон, представитель защитника "Бристоль Сити" Хердура Магнуссона, рассказал "СЭ" о переходе 25-летнего исландца в ЦСКА.

- Все стороны заинтересованы в том, чтобы осуществить этот трансфер. Сам игрок, конечно же, "Бристоль Сити" и ЦСКА. Хердур очень хочет выступать за ЦСКА, поэтому мы выбрали именно их предложение, - отметил Гунллаугссон.

- Когда о сделке будет объявлено официально?

- Когда все будет согласовано и переговоры завершатся, клубы объявят о трансфере. Хотя все стремятся завершить сделку быстрее, такие дела всегда требуют времени.

Ранее "СЭ" сообщил, что сумма трансфера Магнуссона составит 3 миллиона фунтов стерлингов. (Игорь НОВИКОВ)

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