18:56 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Агент Боли: "ЦСКА не вступал с нами в серьезные переговоры"

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Кен ван Дейк, агент нападающего "Анжи" Янника Боли, сообщил, что футболист не вел переговоров с ЦСКА. Ранее в интервью для "СЭ" генеральный директор армейцев Роман Бабаев сообщил "СЭ", что футболист находился в шорт-листе команды.

– Есть много клубов, заинтересованных в Боли, – цитирует ТАСС ван Дейка. – На данный момент переговоры лучше всех продвинулись с "Аль-Ахли" (Дубай) из ОАЭ, "Аль-Тавоном" из Саудовской Аравии и одним клубом из Китая. Решение о будущем Янника появится в ближайшие пару недель, до закрытия трансферного окна в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Что касается ЦСКА, то они проявляли интерес к игроку спустя пару лет после его перехода в луганскую "Зарю" (2013 год). Сейчас же московский клуб не вступал с нами в серьезные переговоры.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3923606

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