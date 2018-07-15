Агент: "Бешикташ" действительно хочет подписать Фернандеша, но Мануэл думает о продлении контракта с "Локо"

Паулу Барбоза, представитель полузащитника "Локомотива" Мануэла Фернандеша рассказал "СЭ", что "Бешикташ" хочет вернуть 32-летнего португальца.

- Это правда, что стамбульский клуб намерен приобрести Фернандеша, - отметил Барбоза. - Но сам игрок желает продлить контракт с "Локомотивом".

Португальский хавбек уже выступал "Бешикташ" в период с 2011 по 2014 год, после чего перешел в московскую команду. По информации CNN Türk, Фернандешу предложен договор с зарплатой 3,5 миллиона евро в год. Сообщается, что в "Локо" Мануэл получает 4 миллиона евро в год, а в Турции хотел бы зарабатывать 4,5 миллиона. Его соглашение с железнодорожниками рассчитано до лета 2019 года. (Игорь НОВИКОВ)

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