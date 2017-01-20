Агент: "Беленов перейдет в "Рубин"? Не хочется комментировать оракулов"

Олег Павлов, агент вратаря "Анжи" Александра Беленова прокомментировал появившуюся информацию о том, что голкипер перейдет в "Рубин", а казанцы, в свою очередь, отдадут его в аренду в "Урал".

– Пока без комментариев. Никакой конкретики нет. Не хочется сейчас ничего не говорить. Вся страна говорила, что Саша переходит в "Зенит", но … Зачем обсуждать догадки ньюсмейкеров, которые чувствуют себя оракулами и предсказывают переходы?

– Сколько вариантов продолжения карьеры у Беленова?

– Около 5 - 6. Мы их прорабатываем. Открыты к диалогу.

– Но в "Анжи" не останетесь?

– Наверное, нет. Мы понимаем, что будет тяжело по финансовым условиям. Не хотим обременять клуб высокой зарплатой.

– Возможен вариант, при котором Беленов перейдет в "Рубин" и отправится в аренду в "Урал"?

– Я не знаю. Это кто-то придумал. В курсе, что есть интерес "Урала". Но конкретики никакой. Как говорится, до цифр дело не дошло. Все это догадки. (Виталий АЙРАПЕТОВ)