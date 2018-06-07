Агент: "Бальбуэна может оказаться в "Краснодаре"? Это слухи!"

Ренату Биттар, представитель защитника "Коринтианса" Фабиана Бальбуэна, опроверг "СЭ" информацию об интересе к игроку со стороны "Краснодара".

– "Краснодар" хочет подписать Бальбуэна? Это всего лишь слухи! – заявил Биттар.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал, что быки готовы предложить за Бальбуэна в районе 5 миллионов евро.

Парагвайский игрок выступает на позиции центрального защитника, срок его контракта с "Коринтиансом" истекает в декабре 2021 года. На счету Бальбуэна шесть матчей в составе сборной Парагвая. (Игорь НОВИКОВ)