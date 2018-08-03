Агент: "Бакка и "Локомотив"? "Милан" точно хочет продать колумбийца"

Итальянский агент Людовико Спинози – о возможном переходе в "Локо" форварда "Милана" Карлоса Бакки.

- "Милан" точно хочет продать колумбийца, - заявил Спинози. - У клуба почти не осталось средств после сделок с "Ювентусом" по Кальдаре, Бонуччи и Игуаину. Сейчас красно-черные будут только продавать.

Как уже сообщал "СЭ", железнодорожники проявляют интерес к 31-летнему нападающему, который провел прошлый сезон в аренде в "Вильярреале", забив 15 голов в 35 матчах. (Игорь НОВИКОВ)

Таблица переходов РФПЛ //

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