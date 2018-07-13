Агент: "Бадель и "Зенит"? У него много предложений из Италии и Англии"

Хорватский агент Младен Клишкиниц в интервью "СЭ" оценил вероятность перехода хавбека сборной Хорватии Милана Баделя в "Зенит". Последним клубом 29-летнего хавбека была "Фиорентина", за которую он выступал с 2014 по 2018 год.

В настоящее время Бадель находится в расположении национальной команды, которая в финале чемпионата мира сыграет с Францией. Матч состоится 15 июля в Москве на стадионе "Лужники" (начало - 18.00 по московскому времени).

– Клуб из Петербурга хочет подписать его до финала? В последние несколько дней Бадель получил много предложений из Италии и Англии, – заметил Клишкиниц. – Он – свободный агент, так что может спокойно выбирать, где продолжить карьеру. Спрос на Милана большой, полузащитник забил один из самых красивых мячей на этом чемпионате мира. (Игорь НОВИКОВ)

Ранее портал Tuttomercatoweb сообщил, что агент 29-летнего хорвата завтра, 14 июля, встретится с руководством сине-бело-голубых. В минувшем сезоне серии А Бадель провел 27 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

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