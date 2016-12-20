11:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Агент Азмуна сообщил, что форвард не покинет "Ростов" этой зимой

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Агент нападающего "Ростова" Сердара Азмуна Мехди Хагитали сообщил, что форвард не покинет команду в зимнее трансферное окно. По его словам, игрок должен доказать свой уровень в чемпионате России.

– Зимой Азмун точно не покинет "Ростов", – приводит "Р-Спорт" слова Хагитали. – Никакие предложения мы рассматривать не будем. Сердару сначала нужно доказать свой уровень в РФПЛ, чтобы стать одним из лучших форвардов лиги, а уже потом думать о Европе. Так что он вместе с командой будет готовиться к матчам второй части чемпионата России и играм Лиги Европы.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Азмуну со стороны "Ливерпуля", "Боруссии" и "Бенфики".

 

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161220/1114013276.html

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Гаттузо зол!

Окно еще не открылось, а ростовские прохиндеи уже воняют. Предложат 15 лямов и уйдет как миленький, даже хвостиком будет вилять вместе с агентом, который на этом процентов 30 поимеет. Азьмун сбежит из Ростова так же быстро ,как и из Рубина, стоит только чековой книжкой помахать. Араб, а восток дело гнилое.

12:58

Cheremis57

Хорошая новость для болельщиков "Ростова"! Значит шансы на выигрыш кубка ЛЕ сохраняются!! Удачи "Ростову" в евровесне 2017!!!

12:45

баламошка

Красавец. Пусть завершает сезон в Ростове, а потом переходит в Барсу, Реал или ещё лучше- в Спартак)

12:37

Slim Taller

Был бы кому-то нужен,уже купили бы.А так лишь в Турцию,там всякий сброд.

12:27

Felix BARSA

Молодец! Поможет поднять Ростов и в таблице чемпионата, положит голов 8-10 в Еврокубках, а там уж миллионов за 15-20 и продадим!

12:12

Басист

Йееееее! Добрейшая весть. Берегись, Европа!

12:10

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