Агент Азмуна сообщил, что форвард не покинет "Ростов" этой зимой

Агент нападающего "Ростова" Сердара Азмуна Мехди Хагитали сообщил, что форвард не покинет команду в зимнее трансферное окно. По его словам, игрок должен доказать свой уровень в чемпионате России.
– Зимой Азмун точно не покинет "Ростов", – приводит "Р-Спорт" слова Хагитали. – Никакие предложения мы рассматривать не будем. Сердару сначала нужно доказать свой уровень в РФПЛ, чтобы стать одним из лучших форвардов лиги, а уже потом думать о Европе. Так что он вместе с командой будет готовиться к матчам второй части чемпионата России и играм Лиги Европы.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Азмуну со стороны "Ливерпуля", "Боруссии" и "Бенфики".
Гаттузо зол!
Окно еще не открылось, а ростовские прохиндеи уже воняют. Предложат 15 лямов и уйдет как миленький, даже хвостиком будет вилять вместе с агентом, который на этом процентов 30 поимеет. Азьмун сбежит из Ростова так же быстро ,как и из Рубина, стоит только чековой книжкой помахать. Араб, а восток дело гнилое.
12:58
Cheremis57
Хорошая новость для болельщиков "Ростова"! Значит шансы на выигрыш кубка ЛЕ сохраняются!! Удачи "Ростову" в евровесне 2017!!!
12:45
баламошка
Красавец. Пусть завершает сезон в Ростове, а потом переходит в Барсу, Реал или ещё лучше- в Спартак)
12:37
Slim Taller
Был бы кому-то нужен,уже купили бы.А так лишь в Турцию,там всякий сброд.
12:27
Felix BARSA
Молодец! Поможет поднять Ростов и в таблице чемпионата, положит голов 8-10 в Еврокубках, а там уж миллионов за 15-20 и продадим!
12:12
Басист
Йееееее! Добрейшая весть. Берегись, Европа!
12:10