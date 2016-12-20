Агент Азмуна сообщил, что форвард не покинет "Ростов" этой зимой

Агент нападающего "Ростова" Сердара Азмуна Мехди Хагитали сообщил, что форвард не покинет команду в зимнее трансферное окно. По его словам, игрок должен доказать свой уровень в чемпионате России.

– Зимой Азмун точно не покинет "Ростов", – приводит "Р-Спорт" слова Хагитали. – Никакие предложения мы рассматривать не будем. Сердару сначала нужно доказать свой уровень в РФПЛ, чтобы стать одним из лучших форвардов лиги, а уже потом думать о Европе. Так что он вместе с командой будет готовиться к матчам второй части чемпионата России и играм Лиги Европы.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к Азмуну со стороны "Ливерпуля", "Боруссии" и "Бенфики".