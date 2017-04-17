18:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Агент: "Ари точно не вернется в "Краснодар", у нас есть несколько предложений"

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Оливер Кабрера, агент нападающего "Локомотива" Ари, сообщил, что по окончании сезона его клиент точно не вернется в "Краснодар". Напомним, что железнодорожники арендовали бразильца у "быков" минувшей зимой до конца сезона.

– Ари точно не вернется в "Краснодар", – цитирует ТАСС Кабреру. – Останется ли он в "Локомотиве"? Пока не могу сказать, шансы на это 50 на 50, но мы пока не беседовали на эту тему с руководством команды. При этом игрок имеет еще несколько вариантов продолжения карьеры, которые пока не могу озвучить.

Отметим, что 31-летний форвард сыграл за "Локомотив" пять матчей и забил в них четыре гола. В первой части сезона нападающий провел за "Краснодар" 19 встреч, забил семь голов и сделал пять голевых передач.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4189134

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КОММЕНТАРИИ (2)
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китайский обозреватель

По мне - так ерунда полная. У человека контракт на три года, и его надо выполнять. Аренда закончится и что? Если не будет доброй воли Краснодара - вернется. И я считаю, что Краснодару он очень нужен. Особенно если клуб летом продаст Смолова в Европу. Ари - суперэффективен, и проиграл конкуренцию Смолову не по объективным причинам.

19:14

Alukard1349

В своё время сильно материл Карпина,который пр...л Ари.Хороший игрок.Цепкий и забивной.Надеюсь останется в чемпионате.

18:51

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