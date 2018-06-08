Агент: "Ари хочет остаться в "Локомотиве", но разговоров о новом контракте пока не было"

Оливер Кабрера, представитель 32-летнего нападающего "Локомотива" Ари, рассказал "СЭ", что московский клуб пока не предпринимал попыток подписать договор с бразильцем.

- Пока от руководства "Локо" никаких новостей по поводу соглашения с Ари не поступало, - отметил Кабрера. – Думаю, сотрудники еще в отпуске.

- Не беспокоитесь за будущее своего клиента в команде?

- Он хочет остаться, но решение принимает президент клуба. Повторю, что разговоров о новом контракте пока не было.

Ранее форвард в интервью "СЭ" рассказал, что у него есть предложения из Турции и ОАЭ. Ари выступает за железнодорожников на правах аренды с 2017 года. Согласно действующему арендному соглашению после 30 июня он должен вернуться в "Краснодар", который владеет правами на футболиста до июня 2019 года.

В минувшем сезоне Ари стал чемпионом России, но из-за тяжелой травмы провел в составе красно-зеленых только 8 матчей, забив 1 мяч и сделав 1 голевую передачу. (Игорь НОВИКОВ)