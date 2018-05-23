15:20 | Футбол — РФПЛ

Агент Алейша Видаля подтвердил, что игрок "Барселоны" может перейти в "Локомотив"

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Давид Гарсия, представитель защитника "Барселоны" Алейша Видаля, в интервью "СЭ" подтвердил интерес "Локомотива" к своему клиенту.

- Правда, что Видаль может перейти в "Локомотив"?

- Это возможно, - сказал Гарсия.

Ранее издание Estadio Deportivo сообщило, что каталонский клуб готов продать Видаля за 12 миллионов евро. Также кандидатами на 28-летнего защитника считаются "Рома", "Севилья", "Валенсия" и "Вильярреал". В минувшем сезоне Видаль провел 15 матчей за "Барселону" в чемпионате Испании, отметившись одним голом и двумя передачами. (Игорь НОВИКОВ)

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЗ+

- Это возможно, - сказал Гарсия. Если Локомотив заплатит 12 лямов за трансфер, зп в 10 лямов ("северный коэффициент") и агенту стока же.

15:27

shur

Пусть приходит.

15:24

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