Агент Алейша Видаля подтвердил, что игрок "Барселоны" может перейти в "Локомотив"

Давид Гарсия, представитель защитника "Барселоны" Алейша Видаля, в интервью "СЭ" подтвердил интерес "Локомотива" к своему клиенту.
- Правда, что Видаль может перейти в "Локомотив"?
- Это возможно, - сказал Гарсия.
Ранее издание Estadio Deportivo сообщило, что каталонский клуб готов продать Видаля за 12 миллионов евро. Также кандидатами на 28-летнего защитника считаются "Рома", "Севилья", "Валенсия" и "Вильярреал". В минувшем сезоне Видаль провел 15 матчей за "Барселону" в чемпионате Испании, отметившись одним голом и двумя передачами. (Игорь НОВИКОВ)
ЗЗ+
- Это возможно, - сказал Гарсия. Если Локомотив заплатит 12 лямов за трансфер, зп в 10 лямов ("северный коэффициент") и агенту стока же.
15:27
shur
Пусть приходит.
15:24