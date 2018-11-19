Агент Аленичева: "Неужели люди думают, что он мог нетрезвым сесть за руль?"

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева, прокомментировал "СЭ" информацию о том, что 46-летний специалист был задержан в субботу сотрудниками ГИБДД Красноярска – якобы тренер управлял автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, издание ngs24.ru сообщило, что Аленичев повздорил с одним из посетителей ресторана, где принимал алкогольные напитки.

- Вся эта шумиха ни в какие ворота не лезет, - сказал Маньяков. - Все мы прекрасно знаем Дмитрия Анатольевича как спокойного, сдержанного, интеллигентного человека. О каком бытовом конфликте вообще может идти речь?! Если только Аленичева не вывели из себя , задев что-то святое - оскорбив семью, жену и так далее. Обвинение в том, что он был в состоянии опьянения? Послушайте, Аленичев обеспеченный человек. Неужели люди думают, что он не может потратить 200 рублей на такси, если позволил себе бокал пива? Где логика в этих новостях? Неужели кто-то считает, что он мог нетрезвым сесть за руль? Все это попахивает либо "недоразумением", либо провокацией. Если провокация, то будем разбираться в этой истории.

- Какова позиция клуба?

- Не знаю. Пока не разговаривал с директором клубом. В ближайшее время с ним свяжусь. (Виталий Айрапетов)

Дмитрий Аленичев: "Все, что происходит, – это неспроста"