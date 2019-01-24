Агент Адриану: "Луиз не предлагает себя клубам, про интерес "Галатасарая" не знаю"

Жилмар Велоз, агент нападающего "Спартака" Луиза Адриану прокомментировал новости турецких СМИ о том, что игрока собирается приобрести "Галатасарай".

- Я ни о каких предложениях не знаю, так что комментировать нечего. Луиз спокойно работает в клубе, готовится к возобновлению сезона. Если в нем кто-то заинтересован, это не его проблема. Адриану - игрок высокого уровня, на него могут претендовать многие команды, но им нужно общаться со "Спартаком". Сам Луиз никому свои услуги не предлагает, а выполняет контрактные обязательства, - сказал Велоз "СЭ".

Ранее Fanatik сообщал, что "Галатасарай" предложил за 31-летнего форварда 5 миллионов евро.

В текущем сезоне Адриану сыграл в 20 матчах, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи. (Юлия Яковлева)

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