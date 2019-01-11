Агарагимов стал генеральным директором "Анжи"

Российский функционер Абсалутдин Агарагимов назначен на должность генерального директора "Анжи" и приступил к выполнению своих обязанностей (без приставки И.О.) в среду, 9 января, сообщает пресс-служба махачкалинской команды.

Агарагимов проработал в махачкалинском клубе 16 лет, дважды пройдя с клубом путь от первой лиги до элитного дивизиона российского футбола. В марте 2011 года Агарагимов был назначен директором департамента по проведению соревнований. В июле 2018 года был назначен исполнительным директором "Анжи".

Напомним, что ранее Олег Флегонтов покинул должность генерального директора "Анжи", сообщает официальный сайт клуба. Отмечается, что руководитель написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Он занимал должность гендиректора с июня 2018 года. ﻿На зимний перерыв клуб ушел на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Анжи" набрал всего 15 очков в 17 встречах.

Все о чемпионате России – здесь.