Агарагимов назначен исполняющим обязанности гендиректора "Анжи"

Абсалутдин Агарагимов приступил к работе в качестве исполняющего обязанности генерального директора "Анжи". Напомним, 28-го декабря стало известно об уходе Олега Флегонтова с поста гендиректора махачкалинского клуба.

Агарагимов работал в "Анжи" на протяжении 16 лет, дважды пройдя с клубом путь от первой лиги до элитного дивизиона российского футбола. В марте 2011 года он был назначен директором департамента по проведению соревнований, в июле 2018 года – исполнительным директором. С 2011 года по настоящее время являлся ответственным сотрудником по процедуре лицензирования клуба. В последнее время так же осуществлял контроль и исполнение процедуры заявки футболистов.

Олег Флегонтов занимал должность гендиректора с июня 2018 года. На зимний перерыв клуб ушел на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Анжи" набрал всего 15 очков в 17 встречах.