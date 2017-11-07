Аександр Кокорин: "В "Зените" рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил, что разговоры о чемпионских амбициях команды навредили ей. По словам форварда, питерцам ни в коем случае нельзя расслабляться.

– Не то чтобы лучше быть догоняющим. Просто все рано заговорили о чемпионстве и получили по шапке, - приводят "Известия" слова Кокорина. - Все-таки чемпионат длинный, и расслабляться ни в коем случае нельзя. А нам уже повесили на шеи золотые медали, и тут пошли такие матчи. Может быть, хорошо, что это произошло в середине чемпионата, когда у нас есть время все исправить.

Напомним, в последних пяти турах "Зенит" набрал 3 очка и откатился на второе место в турнирной таблице, пропустив вперед "Локомотив". Отставание команды составляет 3 очка. На столько же от питерцев отстает "Краснодар", идущий третьим.