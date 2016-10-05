Аджоев назначен на пост президента "Арсенала"

Как и предполагал "СЭ", Гурам Аджоев назначен на пост президента тульского "Арсенала", сообщает официальный сайт клуба. Это решение было принято на заседании попечительского совета клуба. Прежде эту должность занимал Петр Кошельников. Аджоев известен по работе в московском "Динамо".

"Арсенал" после 9 туров в чемпионате России набрал 7 очков (1 победа и 4 ничьих) и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда Павлова забила 3 мяча, а пропустила 13. Тульская команда в последнем туре сыграла вничью с "Локомотивом", упустив победу на последних минутах матча. В 10-м туре "Арсенал" сыграет на своем поле против "Краснодара".