Аджоев доволен работой тренерского штаба "Арсенала" во главе с Кирьяковым

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью пресс-службе тульского клуба сообщил, что тренерскому штабу команды необходимо время для того, чтобы сформировать по-настоящему боеспособный коллектив. По словам руководителя, на данный момент уже видны определенные положительные сдвиги.

– Каков запас доверия главному тренеру Сергею Кирьякову?

– Я его работой доволен. Я вижу, как ребята начали играть. В последних матчах мы допускаем много ошибок, которыми умело пользуются соперники. Но положительные сдвиги происходят. Больше стали играть в атаку. Другое дело, что пока у нас нет игроков, которые могли бы зацепиться за мяч, взять игру на себя. Тренерскому штабу надо дать время для того, чтобы сделать по-настоящему свою команду. Уверен, у Сергея Кирьякова все получится, и мы закрепимся в премьер-лиге.