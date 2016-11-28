Аджоев доволен работой тренерского штаба "Арсенала" во главе с Кирьяковым

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев в интервью пресс-службе тульского клуба сообщил, что тренерскому штабу команды необходимо время для того, чтобы сформировать по-настоящему боеспособный коллектив. По словам руководителя, на данный момент уже видны определенные положительные сдвиги.
– Каков запас доверия главному тренеру Сергею Кирьякову?
– Я его работой доволен. Я вижу, как ребята начали играть. В последних матчах мы допускаем много ошибок, которыми умело пользуются соперники. Но положительные сдвиги происходят. Больше стали играть в атаку. Другое дело, что пока у нас нет игроков, которые могли бы зацепиться за мяч, взять игру на себя. Тренерскому штабу надо дать время для того, чтобы сделать по-настоящему свою команду. Уверен, у Сергея Кирьякова все получится, и мы закрепимся в премьер-лиге.
Дополнительная информация
http://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/guram-adzhoev-zimoy-provedem-sereznuyu-transfernuyu-kampaniyu/
Lars Berger
"Другое дело, что пока у нас нет игроков, которые могли бы зацепиться за мяч, взять игру на себя". Нужна "работа" на трансферном рынке, барыга?)
22:57
Кубанский Туляк
Я тоже вижу как ребята начали играть. Все видят. И место - по игре. Возникает только вопрос об адекватности этого персонажа ....
22:48
Dzaga
Его еще и президентом назначили?!? Человек угробил Динамо, а его президентом делают... Что в голове у того кто это сделал?
22:30