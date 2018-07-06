Адьям Кузяев: "Манчини просто времени не хватило, чтоб понять реалии нашего футбола"

Отец полузащитника "Зенита" и сборной России Адьям Кузяев в интервью "СЭ" рассказал о травме, с которой сын играл в конце сезона. Также он добавил, что Далеру нравилось работать с Роберто Манчини​.

- Как получилось, что концовку чемпионата Далер доигрывал с недолеченным голеностопом?

– Не хочется ворошить, обвинять кого-то… Если коротко – поторопились. Травмировался в выездном матче с "Ростовом". Март, ужасное поле. Именно тогда Маммана порвал "кресты". А Далер пошел в стык с Калачевым и подвернул галик. Слава богу, колено выдержало. Но когда наутро я увидел ногу, стало не по себе.

– Распухла?

– Да так, что смотреть страшно! Я сам тренер, знаю – при таком повреждении две недели нужен полный покой. А Манчини уже на третий день сказал Далеру, чтоб начинал потихоньку бегать. Решили форсировать восстановление, вот и затянулось. В последних турах сын выходил на поле с опухшим голеностопом, через не могу.

– Вы Манчини упомянули. Слабый тренер?

– Ну что вы! Наоборот! Очень квалифицированный, со своими взглядами на игру. Далеру нравилось с ним работать. Не только потому, что Манчини ему доверял. Тренировочный процесс выстроен четко, интересные упражнения. Мне кажется, Роберто просто времени не хватило, чтоб понять реалии нашего футбола. Найти общий язык с такими игроками, как Дзюба и Шатов. Если б остался в "Зените", думаю, в следующем сезоне результат был бы совсем другим. (Александр КРУЖКОВ)

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