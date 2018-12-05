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Адвокаты Кокориных: "Если ребят выпустят из-под стражи, это будет логично"

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Татьяна Стукалова и Вячеслав Барик, адвокаты Александра и Кирилла Кокориных, ответили на вопросы журналистов перед зданием суда, где сегодня проходит слушание их дела.

– Какой исход сегодня может быть самым лучшим?

Вячеслав Барик: – Если ребят выпустят из-под стражи, и суд изберет другую меру пресечения, что будет логично.

– Это будет УДО или полное освобождение?

Вячеслав Барик: – УДО – это когда приговор уже вынесен. Сейчас речь не об этом, пока что идет стадия предварительного следствия. (Дмитрий Зеленов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!

 
 
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