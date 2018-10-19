Адвокаты Кокорина не будут менять линию защиты, несмотря на отклоненную апелляцию

После отклонения Мосгорсудом апелляции на заключение под стражей нападающего "Зенита" Александра Кокорина до 8 декабря его адвокаты Татьяна Стукалова и Олег Попов выступили перед журналистами.

- Учитывая внимание, которое сложилось вокруг этого дела, решение абсолютно ожидаемое, - сказал Попов. - Меру пресечения Кокорину не поменяли, суд оставил решение Тверского районного суда в силе.

- Ни один довод нашей жалобы не был принят во внимание. Кроме того, на сегодняшнем заседании нами было представлено множество характеристик в отношении Александра Кокорина - за подписью президента и всей команды "Зенит", в которых говорилось, что он - отличный спортсмен, что поведение, случившееся 8 октября, ему абсолютно не свойственно, что он очень много занимается благотворительностью, помогает людям.

Тем не менее, ни один наш довод не был принят во внимание и суд оставил решение Тверского районного суда в силе. Мы с коллегой намерены и дальше его обжаловать. Линия защиты остается той же - мы считаем, что статья 213 УК РФ в данном случае применена абсолютно неправильно, что имел место конфликт (Андрей Михайлов)

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!

Кокорин заключен в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Аналогичное наказание было вынесено брату Кокорина Кириллу и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву. Апелляции всех троих были отклонены.