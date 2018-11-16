Адвокат жены Кержакова подтвердил, что футболист избил супругу

Александр Добровинский, адвокат Миланы Тюльпановой, подтвердил появившуюся в информацию о том, что бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков​ избил жену в Цюрихе. После инцидента игрок сначала перевел на счет супруги четыре миллиона долларов, а затем потребовал вернуть сумму.

– Это информация соответствует действительности. Мы располагаем всеми доказательствами. Все это будет фигурировать в суде. Также мы будем добиваться возвращения ребенка Милане Кержаковой, – цитирует "РИА Новости" Добровинского.

23 октября Петроградский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления дочери сенатора Вадима Тюльпанова Миланы Кержаковой к экс-игроку "Зенита" о расторжении брака, взыскании алиментов и об определении места жительства ребенка. Во вторник суд определил, что сын Александра Кержакова и Миланы Кержаковой Артемий на время бракоразводного процесса будет жить с матерью.

Позднее экс-футболист обжаловал решение суда о проживании сына с матерью во время бракоразводного процесса. А Милане Кержаковой может быть назначена судебно-медицинская экспертиза.